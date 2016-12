13:10 - "Mio marito è in Albania. Cercate là, per piacere, cercate là". E' il disperato appello lanciato da Maria, la moglie di Carmine Balzano, che era a bordo della Norman Atlantic, la nave andata in fiamme domenica. "Carmine era sulla scialuppa - ricorda - e mi ha telefonato da lì quella notte. E' in Albania, in stato confusionale. Non fermate le ricerche".