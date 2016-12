Traghetto in fiamme, nessuna notizia su 98 naufraghi della Norman Atlantic

19:22 - Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, ha precisato che nel tragico incidente della Nroman Atlantic "ci sono 98 persone di cui non si hanno notizie". I rimorchiatori della ditta brindisina Barretta sono intanto riusciti ad agganciare il traghetto, ma il relitto, causa maltempo, verrà temporaneamente trainato a ridosso della baia di Valona in attesa di essere portato a Brindisi.

Due napoletani morti e un disperso - Sono stati formalmente riconosciuti i due autotrasportatori napoletani Michele Liccardi di 32 anni e Giovanni Rinaldi di 34 anni vittime del naufragio della Norman Atlantic. Riconosciute anche il sacerdote georgiano. I parenti del terzo campano disperso, il 57enne Carmine Balzano, non hanno invece riconosciuto il proprio caro. La moglie lancia un appello: "Mio marito è in Albania, cercate là".



Sbarcati a Taranto 38 naufraghi - Sono sbarcati al porto di Taranto dal mercantile "Aby Jeannette" 38 naufraghi. In occasione del loro arrivo erano presenti anche il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, il prefetto, Umberto Guidato, il presidente dell'Autorità portuale, Sergio Prete e il questore, Enzo Mangini. I naufraghi, tutti in buone condizioni, tranne tre uomini che presentano ferite non gravi, sono stati trasportati con bus nella sede della Capitaneria di porto per essere rifocillati.



Aereo con 105 greci atterrato ad Atene - Un aereo con 105 greci della nave Norman Atlantic, proveniente da Brindisi, è invece atterrato all'aeroporto internazionale Elefterios Venizelos di Atene.



Comandante interrogato per 5 ore a Bari - Ha risposto per cinque ore e mezza alle domande del pm Ettore Cardinali e degli ufficiali della Capitaneria di Porto di Bari, il comandante della Norman Atlantic, Argilio Giacomazzi, giunto ieri sera a Brindisi a bordo di nave San Giorgio. Giacomazzi è accusato di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose