Tragedia ferroviaria in Puglia: almeno 11 morti e 18 feriti

E' salito a 11 il numero dei morti nell'incidente ferroviario avvenuto in Puglia. Altre 18 persone risultano ferite e sono ricoverate negli ospedali di Andria e di Barletta. A quanto si è saputo, 15 sono state trasportate ad Andria, di queste 10 versano in gravi condizioni, le altre cinque non sembrano in pericolo di vita. La protezione civile pugliese però avverte che il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente.