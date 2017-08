Terrorismo, arrestato in Puglia foreign fighter ceceno: "Pronto al martirio"

Un foreign fighter ceceno residente in Puglia, Eli Bombataliev di 38 anni, è stato arrestato per terrorismo internazionale dopo le intercettazioni telefoniche di conversazioni con la moglie in cui diceva di essere pronto a immolarsi. Inoltre, due fratelli albanesi di 26 e 23 anni, di Potenza, e una donna russa di 49 anni di Napoli, sono stati espulsi per motivi di sicurezza nell'ambito della stessa indagine delle Digos di Napoli, Foggia e Potenza.

"Pronto al martirio" - "Se domani mi chiamano per offrire me stesso, lo devo fare per forza". Così diceva il ceceno, a Foggia dal 2012 nel Centro islamico e in carcere da tre giorni su disposizione della magistratura barese, diceva alla moglie, la 49enne russa Marina Kachmazova, in una delle conversazioni intercettate, definite "agghiaccianti" dal procuratore di Bari Giuseppe Volpe.



In partenza per il Belgio - L'uomo era pronto a partire, probabilmente per il Belgio per andare a realizzare un attentato, sempre secondo quanto risulta da alcune intercettazioni emerse dall'inchista, battezzata "Caucaso Connection". L'ultima telefonata risale al 29 giugno, quando dice di essere in attesa del permesso di soggiorno per poi partire. L'indagine sul ceceno era scattata a marzo dopo il fermo, disposto sempre dalla Dda di Bari, di un tunisino accusato di apologia di terrorismo. Ricostruendo la sua rete di contatti, gli uomini della Digos sono poi risaliti al ceceno. Ai militari della Guardia di finanza è invece toccato il compito di ricostruire i flussi finanziari, con spostamento di denaro soprattutto attraverso i canali del money transfer.