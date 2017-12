Terrorismo, algerino arrestato dal Ros a Foggia

Un cittadino algerino, Yacine Gasry, è stato rintracciato ed arrestato a Foggia dai carabinieri del Ros perché condannato in via definitiva a quattro anni, nove mesi e 21 giorni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo l'accusa, avrebbe fatto parte di una rete che forniva sostegno logistico a formazioni terroristiche algerine.

Gasry venne arrestato nel 2004, insieme ad altri stranieri, in seguito a indagini condotte dal Ros e coordinate dalla procura di Napoli dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.



La rete terroristica - L'inchiesta riguardava una rete di supporto logistico del Fronte islamico di salvezza (Fis) algerino attiva in Italia tra le province di Napoli, Caserta, Vicenza e Milano. La rete, denominata Lounici, dal nome del leader, un algerino direttamente collegato ad elementi di spicco del Fis, è risultata dedita al traffico di armi di provenienza illecita da utilizzare per gli attentati terroristici del Fronte islamico di salvezza e del Gruppo islamico armato (Gia), da compiere in Europa e in Algeria, ed anche al reperimento di documenti falsi da fornire ai terroristi.



Sostegno logistico a gruppi terroristi algerini - Le persone che vennero all'epoca arrestate, considerate riconducibili al Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, avrebbero in sostanza sostenuto logisticamente e operativamente i gruppi terroristici algerini, finanziandone le azioni, fornendo documenti falsificati ed armi. Avrebbero inoltre svolto in Italia una "intensa attività di proselitismo" e favorito l'immigrazione illegale in Italia di militanti islamisti.