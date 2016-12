Tentano estorsione a un imprenditore, due arresti a Bari

I carabinieri hanno arrestato due giovani con l'accusa di tentata estorsione in concorso. Si tratta di Luigi Bartoli, di 25 anni, e Giacomo Zapparella, di 27, ritenuti vicini al clan mafioso Strisciuglio. I due si sono presentati al titolare di una rivendita di materiale edile chiedendoli una somma di danaro, non quantificata, per "stare tranquillo". Ma la vittima non si è fatta intimidire e quando è stato convocato dai militari ha sporto denuncia.