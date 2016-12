Tenta un furto, extracomunitario ucciso a fucilate nel Foggiano

Un extracomunitario è stato ucciso con colpi di fucile mentre tentava di rubare in un fondo in località Vaccarella, nel territorio di Lucera (Foggia). Un altro uomo, che era con la vittima, è rimasto ferito ed è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale di Lucera. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che stanno cercando di appurare se sia stato il proprietario del fondo ad aprire il fuoco.