Taranto, una fuga di gas provoca un'esplosione: un morto e sei feriti

La vittima viveva in un appartamento al piano terra, andato completamente distrutto, con quattro connazionali, tutti rimasti feriti. Di questi, un uomo ha riportato gravi ustioni sparse su tutto il corpo e traumi multipli, ed è ricoverato in sala rianimazione al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi.



Gli altri cinque feriti sono invece tutti ricoverati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Di questi, tre sono cingalesi, amici della vittima: una donna in stato di gravidanza con algie alla gamba destra, un giovane per trauma contusivo alla caviglia sinistra e un altro uomo che viene sottoposto ad accertamenti neurochirurgici e radiologici. Poi ci sono due donne di Taranto, mamma e figlia, che abitavano al primo piano dell'edificio, crollato anch'esso su quello sottostante a causa dell'esplosione.