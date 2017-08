Taranto, trovati ordigno e munizioni in frigorifero abbandonato

In un frigorifero abbandonato a Taranto, in una zona interessata da lavori stradali, la polizia ha rinvenuto un ordigno e numerose munizioni. Dall'elettrodomestico fuoriusciva un miccia per esplosivo lunga circa 30 centimetri. Messa in sicurezza l'area, gli agenti hanno fatto intervenire gli artificieri che hanno scoperto all'interno circa 800 proiettili di vario calibro.