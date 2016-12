Taranto, spari in strada: morto pregiudicato Feriti due passanti, fermati due fratelli

I due sospettati sono stati interrogati a lungo in questura dal procuratore aggiunto Pietro Argentino e dal pubblico ministero Maurizio Carbone. Dalle indagini è emerso che Axo aveva litigato in più occasioni negli ultimi giorni con i due fratelli e i contendenti erano venuti anche alle mani. Questo sarebbe stato il motivo scatenante, ma proseguono gli accertamenti per stabilire se dietro ci siano anche contrasti legati alla gestione di attività illecite.



Intanto migliorano le condizioni dei due passanti rimasti feriti in modo non grave.



Al momento della sparatoria, Giuseppe Axo era a bordo della sua auto, quando ha visto i sicari che gli puntavano contro la pistola. A quel punto l'uomo ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dopo una cinquantina di metri e non ha avuto scampo. Il Pronto soccorso dell'ospedale è stato preso letteralmente d'assalto da decine di famigliari e conoscenti della vittima.