Taranto, esplosione all'Ilva

Dopo la morte di un operaio schiacciato da un tubo, un nuovo incidente si è verificato all'Ilva di Taranto, stavolta senza conseguenze per i lavoratori. Secondo le Rsu della Cgil, "durante la fase di colaggio si è verificata una reazione in paniera che ha procurato un'esplosione con la fuoriuscita di un quantitativo di acciaio fuso". L'organizzazione ha definito "intollerabili" i due incidenti avvenuti in due giorni.