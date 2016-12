Taranto, donna aggredisce sindaco

Il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, è stato preso a pugni da una donna nell'atrio del municipio. Il primo cittadino, a cui nei mesi scorsi era stato applicato un pacemaker, è stato accompagnato in ospedale dal 118. La donna, 37enne, è stata arrestata dalla polizia municipale per violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. All'origine dell'aggressione vi sarebbero le richieste non esaudite di un contributo economico per la casa.