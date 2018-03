Taranto, anziano strangolato in casa: sospetto portato in caserma

Una persona è stata portata in caserma a Taranto dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Mario D'Amato, l'idraulico 83enne in pensione trovato morto nel suo appartamento al quarto piano di un vecchio stabile della città. I militari, allertati da un parente che non riusciva a contattare l'anziano, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il cadavere dell'uomo, con segni di strangolamento, era a terra nell'abitazione.