Taranto,3 anziane salvate da fiamme

Tre anziane, intrappolate in un appartamento in cui era divampato un incendio, sono state salvate da polizia e vigili del fuoco a Taranto. Le fiamme sono state causate da un corto circuito nella cucina dell'abitazione in cui vivono. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato le tre donne che dormivano, ignare di quanto stava accadendo. Il palazzo è stato evacuato e solo dopo alcune ore è stato dichiarato nuovamente agibile.