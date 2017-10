Tap, la Consulta boccia il ricorso della Regione Puglia: via libera al gasdotto

Al centro del conflitto promosso dalla Regione Puglia c'era il procedimento con cui il ministero dello Sviluppo economico, con proprio decreto, ha autorizzato la costruzione del gasdotto.



La contestazione nasceva dal fatto che, secondo la ricorrente, non era stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo della pipeline a San Foca, nel Leccese. La Puglia ha poi chiesto al ministero di revocare il provvedimento di autorizzazione e, non avendo ricevuto risposta, ha presentato alla Consulta un ricorso per conflitto di attribuzione.



La decisione è stata preceduta da una serie di pronunciamenti di altri organi giurisdizionali che, negli ultimi mesi, si sono espressi sulla realizzazione dell'infrastruttura, giudicata fra quelle a valenza strategica per la competitività e l'approvvigionamento energetico del Paese. Il 27 marzo il Consiglio di Stato aveva dato il proprio via libera alla realizzazione del Tap e respinto un ricorso della Puglia e del Comune di Melendugno, ritenendo che in sede di valutazione di impatto ambientale fossero state vagliate tutte le problematiche naturalistiche, anche rispetto alla scelta dell'approdo nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri.



Cos'è il Tap - Il Tap, acronimo che sta per Trans Adriatic Pipeline, è un gasdotto che, partendo dalla Turchia, dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline, attraverserà la Grecia, l'Albania e quindi l'Adriatico, per portare gas in Italia. Il consorzio è formato da colossi dell'energia come Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.