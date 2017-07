Tap, blitz delle forze dell'ordine nel cantiere: scontri con gli attivisti

Nuovo blitz delle forze dell'ordine nella notte nel cantiere del gasdotto Tap di Melendugno, in provincia di Lecce. L'operazione è scattata poco dopo le 2 ed è stata contrastata da circa 200 attivisti del comitato "No Tap", che da marzo hanno allestito un presidio permanente nell'area. Oltre 200 agenti in tenuta antisommossa hanno spostato di peso i manifestanti che avevano eretto una barricata sulla strada principale di accesso al cantiere.