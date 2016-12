Striscia, Mingo e Fabio interrogati per sei ore in Procura a Bari

Gli ex inviati baresi di Striscia la Notizia, Fabio De Nunzio, Domenico De Pasquale (in arte Mingo) e sua moglie Corinne Martino, sono stati interrogati per più di sei ore dal pm Isabella Ginefra negli uffici della Procura di Bari nell'ambito delle indagini sulla presunta simulazione di reato di cui i tre sono accusati. La vicenda riguarda un servizio andato in onda due anni fa su un presunto falso avvocato, risultato essere una messa in scena.