30 dicembre 2016 18:23 Spopola su Facebook il commercio dei "Bonus Cultura", offerti "a metà prezzo" In un gruppo social dedicato allo scambio di libri, spuntano molti ragazzi che propongono "compravendite alternative". Lo denunciano amareggiati gli altri utenti amanti della lettura

"A chi è interessato vendo buoni rimanenti del Bonus Renzi a metà prezzo, per l'acquisto di libri sui siti Mondadori, Feltrinelli, Libraccio e Amazon". E' solo uno dei messaggi scritti su un gruppo Facebook dedicato alla compravendita e scambio di libri di testo, utilizzato però dai ragazzi anche per altri tipi di commercio. Molti utenti, infatti, si sono accorti come alcuni giovani stiano cercando di guadagnare centinaia di euro offrendo il loro Bonus Cultura stabilito dall'ex premier per i diciottenni.

L'accordo, come rivela La Repubblica di Bari, viene chiuso nelle chat private. I ragazzi che 'svendono' i 500 euro messi a loro disposizione per libri, musei, concerti e spettacoli teatrali sono stati pubblicamente 'denunciati' dagli amanti della lettura, che protestano contro questa pratica "illegale, ingiusta e dannosa per la collettività". Questa 'truffa' ai danni dello Stato sarebbe anche relativamente semplice, come spiega apertamente uno dei responsabili.

A La Repubblica, infatti, un ragazzo di Cosenza spiega che "il meccanismo è semplicissimo. Tu scegli i titoli su Amazon, dividi per due il prezzo, mi fai la ricarica Postepay e, arrivato l'accredito, ti faccio l'ordine: tempo due o tre giorni, e il libro è a casa". Per dimostrare la 'correttezza' del suo operato, allega alla proposta alcuni screenshot degli ordini già fatti per altri utenti. "A te conviene, perché compri a metà prezzo e io ci guadagno, visto che non leggo", conclude.