Spari su auto polizia a San Severo, il Viminale invia altri uomini

Altri agenti di polizia saranno inviati dal Viminale sul territorio di San Severo (Foggia) dopo gli spari contro alcuni automezzi delle forze dell'ordine parcheggiati nei pressi dell'albergo che ospita il personale attivo per lo sgombero del Ghetto e per i controlli. Lo ha assicurato il ministero ricordando che, dopo l'incontro con il sindaco, erano già state spedite 90 unità per esigenze di ordine pubblico.