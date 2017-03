Spari contro mezzi polizia, sindaco San Severo: "Non ci intimidiamo"

"Se la finalità è intimidatoria, voglio dire che San Severo non si fa intimorire da una sparuta minoranza che pensa di avere il predominio. I sanseveresi sono padroni della loro città". Lo ha detto il sindaco di San Severo (Foggia), Francesco Miglio, commentando gli spari contro mezzi della polizia. "Non dobbiamo mollare, la stragrande maggioranza della città chiede di non essere lasciata sola dal governo", ha aggiunto.