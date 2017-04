Sparatoria nel Tarantino, una donna ferita accidentalmente

Una donna è rimasta ferita accidentalmente in modo lieve durante una sparatoria avvenuta a Massafra. Secondo i carabinieri, un uomo a piedi avrebbe inseguito un altro, che passeggiava in bicicletta, e all'altezza di piazza Vittorio Emanuele avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha centrato una 'Lancia Delta' a bordo della quale c'era una donna. La donna è stata soccorsa e trasferita con un'ambulanza in ospedale.