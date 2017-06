Sparatoria a Taranto, 26enne ferita da un proiettile vagante

Una 26enne è stata ferita all'addome da un proiettile vagante a Taranto. La ragazza si era affacciata al balcone durante una sparatoria nel borgo vecchio. Soccorsa e trasportata in ospedale, è tenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. A sparare sarebbero stati due uomini che avevano come obiettivo una terza persona.