8 febbraio 2016 12:27 Sollecito, nuova vita da imprenditore con la start up dei defunti Tra e-commerce e social network è lʼattività del barese, assolto in via definitiva per la morte di Meredith, dedicata a chi non cʼè più. Per fondare la società, 66mila euro di fondi dalla Regione Puglia

Nuova vita da imprenditore tra lapidi e funerali per Raffaele Sollecito, il barese assolto in via definitiva nel processo per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia, che presenta la sua nuova attività a Il Corriere della Sera: "BeonMemories". Una start up, finanziata con 66mila euro dalla Regione Puglia, dedicata al ricordo dei defunti. Attraverso un sito, a metà tra e-commerce e social network, anche a distanza, ci si potrà occupare della tomba del caro estinto e ricordarlo in Rete.

Al momento "BeonMemories.com" è ancora una pagina in costruzione: dallo sfondo bianco non trapela nulla, ma, come riporta Il Corriere della Sera, Sollecito annuncia la partenza della start up e l'apertura del sito a primavera.



Un sogno realizzato grazie alla vittoria di un bando della Regione Puglia per disoccupati under35: 66mila euro per tre anni, la metà a fondo perduto. Dalla prossima primavera, dunque, sarà più facile commemorare i propri defunti con un clic, comodamente da casa.