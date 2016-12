Si schianta in minimoto, grave un bambino di 6 anni a Brindisi

Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi schiantato, alla guida di una minimoto, contro la recinzione di un parco pubblico a Brindisi. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: la minimoto, sulla quale erano state montate delle rotelle ed era installato un limitatore di velocità, è finita contro una staccionata in ferro per ragioni da accertare. Il piccolo, che pure indossava il casco, è rimasto ferito.