Sfiorata nuova tragedia ferroviaria in Puglia: auto intrappolate a un passaggio a livello

Dopo il disastro ferroviario tra Andria e Corato , un'altra tragedia stava per colpire la Puglia: le sbarre del passaggio a livello si aprono, le auto passano, ma subito dopo si richiudono e le vetture restano lì mentre passa il treno. E' accaduto a Mesagne, nel Brindisino. Lo racconta un testimone, Mimmo Rogoli, che ha pubblicato su Facebook le foto dell'accaduto: "Ecco la scena a cui ho assistito stamattina tre auto intrappolate sui binari, non volevo chiederci".

L'episodio si è verificato intorno alle 10.30 in via San Vito, proprio pochi istanti prima del passaggio di un treno regionale diretto da Brindisi a Latiano. Si sono subito create due file di macchine da ambo i lati della sbarra, la quale si è abbassata mentre le vetture stavano impegnando l'incrocio con i binari.



Alcuni automobilisti hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Per fortuna le tre auto bloccate sono riuscite a spostarsi dalla ferrovia, avvicinandosi il più possibile alla sbarra.