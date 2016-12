Sequestro lampo di una bimba nel Barese: prelevata con la forza mentre giocava in strada, un arresto

Un 49enne con precedenti sessuali, Mario Silletti , è stato arrestato dai carabinieri nel Barese dopo aver sequestrato per circa mezz'ora una bimba di 7 anni, prelevata con la forza mentre giocava in strada. A lanciare l'allarme è stata la madre, accortasi dell'assenza della figlia: i militari hanno rintracciato poco dopo la piccola a casa dell'uomo. Per il 49enne sono scattate le manette con l'accusa di sequestro di persona.

L'allarme è scattato sabato all'ora di pranzo. E' stata la testimonianza di una donna, che ha riferito ai carabinieri di aver visto un uomo afferrare la bambina per un braccio per portarla con sé, a consentire l'arresto di Silletti. Dalla descrizione fornita dalla testimone è partita la caccia al sequestratore. Incrociando alcuni dati, i carabinieri sono giunti a casa dell'uomo portandolo in caserma dove, al termine dell'interrogatorio e dopo il riconoscimento formale della testimone del sequestro, è scattato l'arresto.



All'età di 24 anni, l'uomo fu condannato per atti di libidine violenti nei confronti di una ragazza di 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha trascinato la bambina a piedi nella sua abitazione, poco distante da quella della famiglia della piccola vittima. A Silletti sono stati sequestrati alcuni indumenti che saranno sottoposti ad analisi alla ricerca di eventuali tracce organiche. Non é ancora chiaro se la bimba sia riuscita a divincolarsi e a fuggire dall'abitazione dell'uomo, raggiungendo il negozio padre, o se sia stato il 49enne a restituirle la libertà.