Scossa di terremoto nel Salento, no danni a cose e persone

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in Grecia è stata avvertita anche nel Salento, soprattutto nelle province di Brindisi e Lecce. Numerose telefonate di cittadini allarmati sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco. Il terremoto è stato sentito in modo particolare ai piani più alti delle abitazioni. Non si registrano danni a persone e cose.