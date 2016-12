Scontro treni, vescovo di Andria: per interessi dimenticata la vita

"Le nostre coscienze sono state addormentate da prassi dell'economia in cui non si pensa alla vita delle persone ma alla convenienza e all'interesse, senza scrupoli e con piccole e grandi inadempienze del proprio dovere". E' uno dei passaggi dell'omelia del vescovo di Andria, Luigi Mansi, durante i funerali delle vittime del disastro ferroviario. "Per troppi anni queste terre sono state considerate le periferie dell'Italia", ha aggiunto.