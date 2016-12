Scontro treni, "scandalo" foto: la pm di Trani lascia l'inchiesta

"Responsabilmente e per desiderio di riportare serenità attorno alla vicenda, la dottoressa Simona Merra, pur ribadendo la propria correttezza nella conduzione delle indagini, ha deciso di astenersi dalla trattazione del procedimento". Lo rende noto il procuratore di Trani Giannella, dopo le polemiche suscitate dalle foto che ritraggono la pm Merra in atteggiamenti confidenziali con il difensore di una degli indagati del disastro ferroviario in Puglia.