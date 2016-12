Scontro treni, pm indaga su controllo traffico e raddoppio binari

La Procura di Trani è al lavoro per cercare di chiarire le cause del disastro ferroviario tra Andria e Corato, in Puglia. Oltre ad accertare eventuali responsabilità personali, il magistrato verificherà anche l'adeguatezza e l'ammodernamento del sistema di controllo del traffico rispetto alle norme in vigore e i tempi del raddoppio dei binari lungo la tratta dell'incidente. E' quanto spiegano fonti vicine agli inquirenti.