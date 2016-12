Scontro treni, la procura: "Per il momento non ci sono indagati"

Per lo scontro ferroviario avvenuto in Puglia "non ci sono ancora indagati". Lo ha detto Francesco Giannella, procuratore aggiunto di Trani, a capo del pool di magistrati che si occuperà dell'inchiesta. Ora l'attesa è per l'esame del contenuto delle scatole nere. "A quanto mi è stato riferito - ha spiegato Giannella - non ci vorrà molto: si tratta di incrociare una serie di dati testimoniali, immagini, provenienti dalle scatole nere e da altri sistemi".