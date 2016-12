Scontro treni in Puglia, Renzi: "Dolore ma anche tanta rabbia"

"Lacrime e dolore per queste vite spezzate e per le loro famiglie. Ma anche tanta, tanta rabbia". Lo scrive su Facebook il premier Matteo Renzi che in serata sarà a Bari. "L'Italia ha diritto di conoscere la verità: vogliamo che sia fatta chiarezza, su tutto. Alle 20.30 sarò in Puglia con gli enti locali, la Regione, la Protezione civile e i ministeri interessati", aggiunge.