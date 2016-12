Scontro treni, il parroco di Andria: "Alessandra viveva per il volontariato e i ragazzi del catechismo"

Una vita spesa per gli altri, sempre disponibile e sorridente. E' il ritratto di Alessandra Bianchino, una delle 23 vittime dello scontro ferroviario in Puglia, tracciato da don Mimmo Sandivasci. "E' passata qualche giorno fa in oratorio - ricorda il parroco di Andria - per salutare i ragazzi prima di partire per una breve vacanza a Milano, dove andava a trovare il nipotino nato da pochi mesi. Il suo sorriso è l'ultimo flash che abbiamo di lei".