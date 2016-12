Scontro treni, il gestore della tratta: fatto tutto ciò che potevamo

Massimo Nitti, direttore generale di Ferrotramviaria, promette chiarezza dopo il disastro ferroviario in Puglia: "Non abbiamo mai pensato di far camminare non in condizione di sicurezza, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo". Nitti conferma poi come la tratta tra Andria e Corato "sia l'unica in cui è attivo il consenso telefonico per regolare gli incroci". Proprio la mancata telefonata sarebbe la causa del drammatico frontale.