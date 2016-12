Scontro treni: due convogli provenivano da Corato,uno era in ritardo

Proseguono le indagini per cercare di capire le cause del disastro ferroviario in Puglia. Secondo gli inquirenti erano due i treni delle Ferrovie del Nord Barese provenienti da Corato e diretti verso nord. Uno di questi due convogli viaggiava con qualche minuto di ritardo: questa circostanza potrebbe aver indotto il capostazione di Andria a dare il via libera al treno fermo in stazione. Dieci minuti dopo è avvenuto il drammatico schianto.