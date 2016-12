Scontro treni,Delrio: "Immane tragedia, faremo commissione indagine"

"Si tratta di una tragedia immane". Il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, commenta così l'incidente ferroviario avvenuto in Puglia e costato la vita a 20 persone. "Non sappiamo quali siano state le cause dello scontro, che è stato violentissimo - continua Delrio, giunto sul luogo del disastro -. Faremo una commissione di indagine".