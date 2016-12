Scontro treni, capostazione Andria: "Ho dato il via, ma non è solo colpa mia"

"Sono stato io ad alzare quella paletta. Ho dato il via. Adesso mi buttano tutti la croce addosso, ma non è stata solo colpa mia". Queste le poche parole che arrivano da Vito Piccarreta, capostazione di Andria, ora indagato per lo scontro tra i due treni in Puglia che ha causato 23 morti. Chi lo conosce lo descrive come sconvolto: "Non mangia, non dorme, continua a pensare a quell'istante che ha cambiato per sempre la sua vita", racconta un'amica.