Scontro tra treni, uno dei macchinisti sarebbe vivo ma grave

Sarebbe vivo, anche se gravemente ferito, uno dei due macchinisti dei treni che si sono scontrati in Puglia. Lo si apprende da fonti degli inquirenti, che confermano invece che l'altro macchinista sarebbe morto nell'impatto. Non si conosce, invece, la sorte dei due capotreni: non si sa, infatti, in quale carrozza si trovassero al momento dell'impatto.