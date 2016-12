Scontro tra treni, ad Andria fiaccolata in memoria delle 23 vittime

Ad Andria, fiaccolata in ricordo delle vittime dello scontro fra i due treni della tratta Bari Nord. Centinaia di persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nelle strade del centro. Molti avevano in mano delle lanterne cinesi che hanno lasciato vibrare in cielo in memoria delle 23 persone decedute nel tragico incidente che ha causato anche 24 feriti. Su Twitter intanto è boom di post con l'hashtag #prayforPuglia.