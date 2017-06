Scontro tra due convogli ferroviari nel Salento: dieci feriti | "Uno dei treni partito con il rosso"

Due convogl i delle Ferrovie Sud Est si sono scontrati sulla tratta tra Galugnano e San Donato, nel Salento , a circa 12 chilometri da Lecce. Vi sono dieci feriti non gravi . e persone coinvolte nello schianto hanno riportato contusioni ed escoriazioni, ma nessuno si trova in codice rosso. A bordo dei treni c'era un'ottantina di passeggeri, alcuni dei quali sarebbero turisti. Uno dei convogli è partito con il rosso.

Per arrivare sul luogo dell'incidente i soccorritori hanno dovuto percorrere un tratto di circa 20 minuti a piedi dalla stazione di Galugnano, portando le attrezzature attraverso i campi.



Lo scontro è avvenuto su un rettilineo a binario unico che i treni percorrevano a bassa velocità. I passeggeri e i feriti, soccorsi sul posto in una zona di campagna, sono stati aiutati dai soccorritori a raggiungere a piedi un tratto di strada che costeggia la tratta ferroviaria dove li attende uno scuolabus.



"Partito con il rosso" - "Uno dei due convogli era fermo al segnale di ingresso della stazione di Galugnano, mentre l'altro è partito in direzione Lecce non rispettando il segnale rosso". Questa la dinamica dell'incidente. Lo riferisce Ferrovie dello Stato, proprietaria da alcuni mesi delle Ferrovie del Sud Est.



Il precedente: nello scontro del luglio 2016 vi furono 23 vittime - Il 12 luglio 2016 in Puglia ci fu un altro scontro frontale sulla tratta a binario unico di un'altra azienda ferroviaria pugliese in concessione, la Ferrotramviaria, tra Andria e Corato: l'incidente provocò 23 morti e 50 feriti.