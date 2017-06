Scontro fra treni in Salento, il macchinista: "E' partito da solo"

"Il treno era fermo in stazione ed è partito da solo, forse per un guasto ai freni": così si sarebbe giustificato il macchinista del treno che a Galugnano, in Salento, si è scontrato con un altro convoglio dopo essere partito con il segnale rosso alla stazione, provocando il ferimento di una ventina di persone. Il pm ha disposto una consulenza meccanica e strutturale sul treno anche per quanto riguarda l'efficienza dei freni.