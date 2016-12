Sarah, pg: confermare ergastoli

Il sostituto procuratore generale di Taranto Antonella Montanaro ha chiesto di confermare la condanna all'ergastolo per Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, al termine della requisitoria al processo d'appello per l'omicidio di Sarah Scazzi. L'uccisione della ragazza, ha detto in aula la Montanaro, è stata una "esplosione di gelosia di Sabrina nei confronti di Sarah, e di rabbia di Cosima, che ha rapporti astiosi con la sorella Concetta".