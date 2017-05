San Giorgio Jonico, imprenditore 30enne ucciso in un agguato

Un imprenditore di 30 anni, Ciro Piccione, è stato ucciso con due colpi di pistola in un agguato a San Giorgio Jonico (Taranto). L'omicidio è avvenuto nei pressi del campo sportivo, poco distante da una stazione di servizio. Ancora da accertare la dinamica ma al momento dell'agguato, in pieno giorno, in quel tratto di strada passano numerose auto. I carabinieri stanno cercando eventuali testimoni.