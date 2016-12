Salento, uomo annega in mare

Un uomo di 44 anni, Vito Galante, tarantino d'origine e residente a Torino, è morto mentre era in mare a Porto Cesareo, in Salento. E' accaduto in località Torre Lapillo. L'uomo, che era cardiopatico, si era tuffato in acqua con la maschera per fare snorkeling, ma dopo circa un'ora il suo corpo è stato notato immobile a pelo d'acqua da alcuni bagnanti che hanno dato l'allarme. I bagnini lo hanno portato a riva. Inutili i soccorsi del 118.