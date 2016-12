Salento, malore in discoteca per un 18enne Sindaco Gallipoli: "Colpa delle famiglie"

Un 18enne, Lorenzo Toma, è morto dopo una serata trascorsa in discoteca. L'allarme è stato dato alle sei e trenta, quando una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un giovane che si sentiva male nella discoteca Guendalina a Santa Cesarea Terme (Lecce). Ed è polemica dopo le parole del sindaco di Gallipoli che su Twitter scrive: "Se le famiglie esercitassero un po' più di controllo non morirebbe un 18enne la settimana in disco".

Il post shock del sindaco di Gallipoli: "Colpa delle famiglie" - "Se le famiglie esercitassero un po' più di controllo sui figli non morirebbe un 18enne la settimana in disco. Se non sai educare non procreare". Questo il post che sta facendo discutere, scritto su Twitter da Francesco Errico, sindaco di Gallipoli.