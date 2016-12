Salento: legano un disabile mentale a un cancello, arrestati due ventunenni

Due giovani di 21 anni, Riccardo Cassone e Edoardo Tauro , sono stati arrestati dai carabinieri per aver minacciato, molestato e schiaffeggiato un minorenne affetto da handicap mentale . I fatti sono accaduti in un comune del Salento . Secondo quanto emerso, in un'occasione il disabile è stato tenuto incatenato ad un cancello per un'ora e la scena è stata filmata con un cellulare e inviata ad una compagna di scuola del disabile.

I due 21enni sono ora ai domiciliari, mentre una terza persona, all'epoca dei fatti minorenne ma oggi 20enne, è stato denunciato in stato di libertà. Si sta inoltre cercando di identificare una quarta persona accusata di aver diffuso il video tramite WhatsApp a decine di persone.



Per mesi e mesi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino disabile ha subito vessazioni a tal punto da aver paura di uscire da casa o di recarsi a scuola per timore di incrociare il terzetto che, quando lo incontrava, gli intimava sempre di non raccontare nulla. Schiaffi, frasi di scherno e di denigrazione, insulti, da "handicappato" a "mongoloide", vessazioni: in un'occasione i tre "amici" smontarono la sella della bicicletta al ragazzo gettandola via e gli portarono via il cellulare. Tutto questo il ragazzino ha dovuto subire a lungo.



L'episodio del cancello - L'episodio peggiore, ma anche la chiave di volta della vicenda, risale al novembre del 2014,quando i tre aggressori costrinsero il disabile a seguirlo afferrandolo per le mani, lo condussero in un luogo isolato del paese denominato "Coira" e lo legarono a un cancello con una catena di metallo, rifiutandosi di liberarlo nonostante le implorazioni della vittima. Anzi, i tre aggressori minacciarono di abbandonarlo lì, tenendolo segregato per oltre un'ora, lo schernirono avvicinandogli le chiavi del catenaccio che non poteva prendere, gli urinarono addosso e infine lo costrinsero con violenza a fumare uno spinello.



Il video della vergogna e le indagini - La scena del ragazzo incatenato a un cancello venne filmata dal terzetto e le indagini sono partite proprio perché quella scena è finita sul cellulare di una compagna di scuola del disabile. La ragazza ha mostrato il video alla madre che ha riconosciuto la vittima ed ha consegnato il filmato alla dirigente della scuola. Quest'ultima ha presentato un esposto ai carabinieri e la mamma del disabile, venuta a conoscenza della vicenda, il 2 aprile scorso ha sporto denuncia-querela alla Procura di Lecce, precisando che il figlio da qualche tempo appariva chiuso in se stesso e non voleva più andare a scuola. Quel terribile filmato è stato mostrato al ragazzino disabile, che ha riconosciuto gli aggressori, e ora i tre giovani dovranno difendersi da accuse pesantissime.