Salento, incendio nel parco regionale: evacuati 50 turisti

Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Gallipoli, in località Li Foggi, dove le fiamme hanno distrutto circa 30 ettari di pineta con alberi di grande pregio nel parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea litorale di Punta Pizzo. Tanta paura per i 50 turisti che risiedono in villette affittate nella zona, tutti evacuati e sistemati in un'area di soccorso. Sono stati rimossi anche una decina di veicoli.