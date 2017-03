Salento, gasdotto Tap: fermi fino a lunedì i lavori di espianto degli ulivi

I lavori di espianto degli ulivi che sorgono sul tracciato dove dovrebbe essere realizzato il microtunnel del gasdotto Tap, in località San Basilio, a San Foca, Marina di Melendugno, nel Salento, sono stati sospesi fino a lunedì. La decisione, si apprende da fonti Tap, è stata presa per ragioni legate alla necessità di avvicendamento del personale di polizia impiegato in questi giorni in un massiccio servizio d'ordine pubblico.