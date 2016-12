11:32 - Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano resteranno in carcere per l'intera durata del processo di appello per l'omicidio di Sarah Scazzi. La Corte di assise di appello di Taranto, dinanzi alla quale si sta celebrando il processo di secondo grado, ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere per le due imputate, condannate all'ergastolo, e confermato l'obbligo di dimora per Michele Misseri.