Rogo Norman Atlantic, forse troppi mezzi-frigo a bordo

14:35 - Potrebbe essere un cortocircuito, forse causato dai troppo camion-frigorifero collegati alla cabina elettrica del traghetto la causa del rogo che ha devastato il Norman Atlantic. Lo sospettano gli inquirenti, dopo aver ascoltato il capitano dello scafo, Argilio Giacomazzi che appunto parlava di molti (forse troppi) mezzi a bordo. Un numero bel oltre quello che il Norman Atlantic era solito trasportare. La parola passa ai vigili del fuoco.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando, forse, i vigili del fuoco potranno compiere un sopralluogo più approfondito sullo scafo. La nave è ancora viva, come un "vulcano dormiente", dicono gli inquirenti, per cui risulta ancora troppo pericoloso stazionarvi per parecchio tempo.



Non ci sono più fiamme sul Norman Atlantic, ma ancora moltissimo fumo, ricorda la Repubblica, e il rogo potrebbe ancora riprendere vigore, intrappolando i vigili del fuoco. Decisivo sarà riuscire a ispezionare il ponte 4, dopo appunto erano parcheggiati i camion-frigo, per capire se proprio da lì si è sviluppato l'incendio.